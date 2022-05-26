В Стамбуле кошка напала на собаку с владельцем

Интересный случай произошел в Стамбульском районе Эминёню.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкое СМИ, кошка, лежащая на тротуаре, набросилась на хозяина с собакой, выходящих из-под лестницы перехода.

Когда хозяин увидел, что кошка бросилась на собаку, он тут же схватил пса за поводок и поднял в воздух. На этот раз кот напал на хозяина собаки. Испуганный и запаниковавший хозяин собаки укрылся в магазине. После того, как кошка успокоилась, собака и ее хозяин быстро покинули проход и скрылись с места происшествия.

Моменты нападения кота на собаку и ее хозяина зафиксировала камера видеонаблюдения на рабочем месте.