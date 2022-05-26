https://news.day.az/world/1464788.html В Стамбуле кошка напала на собаку с владельцем - ВИДЕО
В Стамбуле кошка напала на собаку с владельцем - ВИДЕО
Интересный случай произошел в Стамбульском районе Эминёню.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкое СМИ, кошка, лежащая на тротуаре, набросилась на хозяина с собакой, выходящих из-под лестницы перехода.
Когда хозяин увидел, что кошка бросилась на собаку, он тут же схватил пса за поводок и поднял в воздух. На этот раз кот напал на хозяина собаки. Испуганный и запаниковавший хозяин собаки укрылся в магазине. После того, как кошка успокоилась, собака и ее хозяин быстро покинули проход и скрылись с места происшествия.
Моменты нападения кота на собаку и ее хозяина зафиксировала камера видеонаблюдения на рабочем месте.
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