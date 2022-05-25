Gucci создаст свою команду киберспортсменов

Итальянский бренд Gucci открывает глобальную игровую академию с акцентом на психическое здоровье киберспортсменов. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Gucci в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения и киберспортивной платформой Faceit открыл академию гейминга - Gucci Gaming Academy и выпустил ролик под названием The Bellhop в честь запуска проекта. Команда Gucci Gaming Academy уже дебютировала на турнире PGL Antwerp Major по Counter-Strike. В команду вошли четыре топовых игрока CS:GO - по одному из Латвии и Литвы и два из Польши.

Новых игроков в академию Gucci будут отбирать, основываясь на их игровых показателях и успешности собеседования. После прохождения всех этапов кандидаты подписывают контракт с академией на 12 месяцев, однако могут покинуть Gucci Gaming Academy в любой момент, подписав контракт с другой киберспортивной командой. Ежемесячно с игроками будут заниматься ведущие тренеры.

"Gucci находится в авангарде брендов индустрии роскоши. Мы пришли в мир игр, и в рамках нашей миссии по построению значимых отношений с сообществами мы стремимся поддержать новые поколения игроков, чтобы помочь справиться с проблемами, с которыми они могут столкнуться в результате участия в турнирах", - сказал Vogue Business Николя Удино, исполнительный вице-президент по развитию новых бизнесов и руководитель направления Gucci Vault.

В рамках этого проекта Gucci и Faceit будут сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы игроки чувствовали себя психологически и физически стабильно.