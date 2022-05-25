Британские власти разрешили продажу "Челси"

"Челси" получил от британских властей лицензию, разрешающую продажу клуба.

Теперь сделку должны одобрить власти ЕС и власти Португалии, поскольку нынешний владелец Роман Абрамович имеет гражданство этой страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

7 мая "Челси" подписал соглашение о продаже консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли, который согласился купить его за £4,25 млрд ($5,2 млрд). Из них 2,5 млрд фунтов будет выплачено за сам клуб, и еще 1,75 млрд фунтов ($2,16 млрд) должно быть вложено в его развитие.

Как пишут британские СМИ, власти Великобритании намерены проконтролировать вопрос передачи средств от продажи клуба благотворительным организациям, которые, в частности, оказывают помощь украинским беженцам. В то же время пока не была прояснена ситуация с долгом в размере 1,54 млрд фунтов (почти $1,9 млрд), который "Челси" обязан выплатить связанному с Абрамовичем инвестиционному фонду Camberley International Investments. Ранее бизнесмен говорил, что собирается списать задолженность клуба.

Роман Абрамович владел "Челси" с 2003 года. В марте он выставил клуб на продажу, после чего попал под санкции Великобритании.