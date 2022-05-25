Во Франции начали выдавать талоны на продукты
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Власти французских городов начали выдавать населению талоны, чтобы жители смогли купить продукты питания, сообщает телеканал France 2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помощь оказывается из-за роста цен на продукты и падения покупательской способности. Французским гражданам выдают талоны на 30, 20 и 5 евро.

Властям городов, которые оказывают поддержку населению, данная помощь обойдется в €37 млн. Если рост цен будет продолжаться дальше, то не исключается повторная раздача талонов.