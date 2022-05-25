Во Франции начали выдавать талоны на продукты

Власти французских городов начали выдавать населению талоны, чтобы жители смогли купить продукты питания, сообщает телеканал France 2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помощь оказывается из-за роста цен на продукты и падения покупательской способности. Французским гражданам выдают талоны на 30, 20 и 5 евро.

Властям городов, которые оказывают поддержку населению, данная помощь обойдется в €37 млн. Если рост цен будет продолжаться дальше, то не исключается повторная раздача талонов.