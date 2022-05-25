Москвичка с "ангельским" именем нокаутировала старушку за цветы

В Москве полицейские разбираются в необычном конфликте во дворе многоэтажки, где "ангел" избил пенсионерку. Только Ангел - это фамилия женщины, которая с одного удара отправила старушку в нокаут. А ведь та хотела всего лишь сделать как лучше, но поплатилась за свою отзывчивость и доброту здоровьем. Пострадавшая сразу потеряла сознание и пришла в себя только в больнице, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Чуть не потеряла зрение, пол-лица в гематомах, на спине ссадины. Пенсионерка Алла Андреева до сих пор приходит в чувство. Как бы странно ни звучало, но травмы по всему телу - последствия встречи с Ангелом, это реальная фамилия нападавшей.

"Свалила меня с ног, что я отключилась и потеряла сознание. Даже не пойму, что и почему. Она, говорят, неадекватная какая-то", - рассказала пенсионерка.

Соседка по фамилии Ангел спустилась не с неба, а с 14-го этажа. Не чтобы помочь, а чтобы ударить со всей силы за просьбу вести себя прилично. Мать двоих детей, разбившая лицо 72-летней бабушке, - Ева Ангел. Отчество у женщины - Анжело.

"Я толкнула ее. Это правда. Эта женщина накинулась на нас. Она начала кричать на меня", - сказала Ева Ангел.

Не кричала, а попросила разговаривать вежливо при маленьком ребенке, уверяет управдом Александр Шахов. Он хорошо помнит, как все было, ведь именно его замечание вывело из себя Еву Ангел. Мужчина заметил, как женщина вместе со своим ребенком топчет цветы. Попросил так не делать, но в ответ услышал оскорбления. В этот момент в спор и вмешалась Алла Андреева: она сделала замечание грубой соседке, хотела помочь ребенку, за что Ангел отправила пенсионерку в глубокий нокаут.

"Она только прикоснулась к ребенку. Он пытался высвободить коляску из заборчика, коляска немножко застряла. Ребенок был не в состоянии. Алла только коснулась руки ребенка. Не агрессивно. В этот момент прилетает удар сзади. Причем четкий и поставленный", - рассказывает старший по дому Александр Шахов.

Удар такой силы, что пожилая женщина потеряла сознание. Очевидцы сразу же бросились на помощь и вызвали скорую, а нападавшая, говорят соседи, просто ушла. Пенсионерка пришла в себя только в больнице, врачи провели обследование и прописали лечение. Сейчас Алла Андреева находится дома. Выходить на улицу пока тяжело, да и не хочется. Боится вновь столкнуться с Евой, у которой терпение точно не ангельское.

"Нос - дотронуться даже больно. Сейчас сходит уже, потому что мажу без конца. Все заплывшее было. Сейчас все спускается ниже. Было все раздуто", - показывает пенсионерка побои на лице.

Жильцы дома давно жалуются на "дьявола", именно так местные прозвали Еву Ангел. Говорят, уже не раз оскорбляла и угрожала соседям.

"На нее нет никакой управы. Все ее боятся. Она дерется. Здоровая баба-то", - говорит житель дома Алексей Ильинский.