В России водитель устроил побоище на дороге и переехал пешеходов - ВИДЕО
Жителей многоэтажки в Ростове-на-Дону разбудили этим утром истошные крики. Прямо во дворе дома трое местных устроили массовую драку, активное участие в которой принимала женщина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам очевидцев, пешеход не поделил дорогу с водителем и стал его жестоко избивать. Автовладелец при помощи друга сумел отбиться, пошел в контратаку и попытался задавить обидчика.
С третьей попытки водитель сумел сбить пешехода, но на этом не успокоился. Попытался наехать в четвертый раз - задним ходом. Не смог и поспешил скрыться. Самое интересное, что ни в полицию, ни в больницу участники конфликта не обращались. Впрочем, в МВД уже посмотрели эти кадры и начали проверку.
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