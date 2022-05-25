В России водитель устроил побоище на дороге и переехал пешеходов

Жителей многоэтажки в Ростове-на-Дону разбудили этим утром истошные крики. Прямо во дворе дома трое местных устроили массовую драку, активное участие в которой принимала женщина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, пешеход не поделил дорогу с водителем и стал его жестоко избивать. Автовладелец при помощи друга сумел отбиться, пошел в контратаку и попытался задавить обидчика.

С третьей попытки водитель сумел сбить пешехода, но на этом не успокоился. Попытался наехать в четвертый раз - задним ходом. Не смог и поспешил скрыться. Самое интересное, что ни в полицию, ни в больницу участники конфликта не обращались. Впрочем, в МВД уже посмотрели эти кадры и начали проверку.