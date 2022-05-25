Газохранилища в Германии заполнены наполовину

Газохранилища в Германии заполнены на 45,6%, энергобезопасность обеспечена. Об этом сообщило в среду Федеральное сетевое агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Суммарный приток газа в ФРГ почти не изменился", - указали в ведомстве. Нынешний уровень заполненности газохранилищ "существенно выше", чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов, говорится в сообщении.

В ФРГ 30 апреля вступили в силу поправки в закон об энергетическом хозяйстве, обязывающие операторов подземных хранилищ (ПХГ) поддерживать минимальный объем газа перед началом отопительного сезона.

Согласно поправкам, все операторы ПХГ в стране обязаны постепенно заполнять газом хранилища: до 1 октября - до 80%, к 1 ноября - до 90%.