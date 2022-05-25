В Бишкеке прошел фестиваль электромобилей
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В парке "Ынтымак-2" прошли фестиваль электромобилей и массовый марш электротранспорта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мероприятие организовали Electromobile и Ecobike при поддержке мэрии Бишкека. Фестиваль собрал свыше 60 машин различных марок.