https://news.day.az/world/1464965.html В Бишкеке прошел фестиваль электромобилей - ВИДЕО
В Бишкеке прошел фестиваль электромобилей - ВИДЕО
В парке "Ынтымак-2" прошли фестиваль электромобилей и массовый марш электротранспорта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мероприятие организовали Electromobile и Ecobike при поддержке мэрии Бишкека. Фестиваль собрал свыше 60 машин различных марок.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре