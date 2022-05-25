Странам Европы предрекли беспорядочную волну мигрантов

Миграция людей из стран Африки и Ближнего Востока в Европу, которая вызвана голодом, будет "беспорядочной". Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, новая волна мигрантов будет более хаотичной, чем украинская. Все из-за острой нехватки продуктов. Ожидается, что люди отправятся на север, в том числе и на лодках.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы этого избежать", - сказал Схинас.

Также по его словам, разблокировка портов Украины не даст избежать наплыва мигрантов, однако это будет позитивный сигнал для рынка.