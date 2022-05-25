https://news.day.az/world/1464967.html Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км - ВИДЕО
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км - ВИДЕО
Шлейф из газа и пыли растянулся на 30 км к северо-западу от горы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В МЧС по Камчатскому краю предупредили, что в селе Майское при изменении направления ветра может выпасть незначительное количество пепла.
Также продолжение активности может повлиять на полеты воздушных судов.
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