Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км

Шлейф из газа и пыли растянулся на 30 км к северо-западу от горы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В МЧС по Камчатскому краю предупредили, что в селе Майское при изменении направления ветра может выпасть незначительное количество пепла.

Также продолжение активности может повлиять на полеты воздушных судов.