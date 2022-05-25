https://news.day.az/world/1464983.html Илон Маск намекнул на вражду с Биллом Гейтсом
Илон Маск намекнул на вражду с Биллом Гейтсом
Глава SpaceX Илон Маск намекнул на вражду с основателем Microsoft Биллом Гейтсом, отреагировав на статью о том, что миллиардер финансирует многомиллионную кампанию с целью дискредитировать соцсеть Twitter. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Маск "вздохнул" в ответ на ссылку на статью Breitbart. "Какой подлый поступок!" - также написал предприниматель.
В статье утверждалось, что фонд Гейтса пожертвовал "сотни миллионов долларов" для кампании по бойкоту Twitter в случае завершения сделки по покупке соцсети. Согласно материалу, фонд Гейтса профинансировал 11 человек, подписавших открытое письмо с призывом к бойкоту.
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