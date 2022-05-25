Илон Маск намекнул на вражду с Биллом Гейтсом

Глава SpaceX Илон Маск намекнул на вражду с основателем Microsoft Биллом Гейтсом, отреагировав на статью о том, что миллиардер финансирует многомиллионную кампанию с целью дискредитировать соцсеть Twitter. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маск "вздохнул" в ответ на ссылку на статью Breitbart. "Какой подлый поступок!" - также написал предприниматель.

В статье утверждалось, что фонд Гейтса пожертвовал "сотни миллионов долларов" для кампании по бойкоту Twitter в случае завершения сделки по покупке соцсети. Согласно материалу, фонд Гейтса профинансировал 11 человек, подписавших открытое письмо с призывом к бойкоту.