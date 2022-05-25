В Китае учитель избил уснувшего на уроке школьника

В Китае учитель избил ученика, который заснул во время урока, пишет Asia One. После того, как инцидент был предан огласке, педагога понизили в должности, но не уволили, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, жертвой учителя стал девятиклассник по фамилии Лю. Школьник уснул во время урока, чем вызвал гнев у мужчины, пустившего в ход кулаки. Пока он бил ребенка, одноклассники снимали происходящее на видео.

"Увидев, что я сплю, учитель подошел и начал бить меня", - подтвердил Лю.

После того, как ролик разошелся по соцсетям, учитель продолжил вести уроки, избежав наказания. Лишь когда появился общественный резонанс, его понизили в должности, но не уволили.

"Ни школа, ни местный отдел образования не связывались ни со мной, ни с другими родственниками", - пожаловался старший брат ученика.

Более того, по словам брата Лю, учитель уже избивал школьника раньше, но не так сильно, как на это раз.

"Мой брат не осмелился рассказать нам, что произошло, и я был убит горем, увидев видео", - добавил он.