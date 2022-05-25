Электричество в Варшаве подорожает второй раз за год

Стоимость электричества для частных домохозяйств в Варшаве подорожает с 1 июня на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на энергетическую компанию E.ON Polska, обслуживающую польскую столицу, передает Day.Az.

Электричество в польской столице дорожает уже второй раз за год. Отмечается, что в январе компания повышала стоимость подачи на 33,2 процента. При этом в E.ON Polska предупредили, что это не последнее подорожание. Так, в августе стоимость электроэнергии повысится на 23,3 процента по сравнению с нынешней ценой.

E.ON Polska - частная энергетическая компания, поставляющая электроэнергию преимущественно в Варшаву, где у нее около одного миллиона клиентов.