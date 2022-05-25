Турция не идет на уступки Швеции и Финляндии в вопросе их вступления в НАТО

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не будет продолжен до тех пор, пока не будут выполнены требования Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров Турции с делегациями Швеции и Финляндии.

"НАТО - это союз по обеспечению безопасности, таким образом, самый фундаментальный вопрос этого альянса заключается в том, чтобы обеспокоенность в сфере безопасности снималась одинаково и справедливо для всех членов альянса. Мы хотим, чтобы против террористических организаций были предприняты конкретные меры. Мы хотим, чтобы были сделаны четкие шаги для снятия обеспокоенности Турции в сфере безопасности. Если требования, которые я указал, не будут выполнены, этот процесс [вступления Швеции и Финляндии в НАТО] не может продолжаться", - подчеркнул он.