Африке требуется почти полтриллиона долларов для возмещения ущерба от пандемии COVID-19

Странам Африки требуется $432 млрд, чтобы полностью справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду глава Африканского банка развития Акинвуми Адесина на ежегодном собрании его акционеров в экономической столице Кот-д'Ивуара Абиджане.

"Восстановление Африки после COVID-19 будет очень дорогостоящим, - цитирует его нигерийский телеканал "Эрайз". - Странам Африки требуется не менее 432 млрд долларов для того, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса в экономической и социальной сферах. Следует признать, что у Африки сейчас нет столь значительных ресурсов".

Адесина отметил, что в текущем году совокупный ВВП Африки увеличится, согласно прогнозам банка, на 4,1% по сравнению с 6,9% в 2021 году. "Причиной падения темпов восстановления экономики Африки после пандемии коронавируса является нынешний конфликт на Украине", - заметил он.