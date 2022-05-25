Турция и Израиль готовы оценить возможность назначения послов двух стран

Израиль и Турция готовы оценить возможность назначения послов двух стран в ходе визита главы израильского МИД Яира Лапида в республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Milliyet, об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Израиль.

"Мы договорились о возобновлении технических встреч между нашими министерствами и соответствующими государственными учреждениями. Мы приняли решение оценить [вопрос] взаимного назначения послов с Израилем во время визита Лапида в Турцию", - сказал Чавушоглу.