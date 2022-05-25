https://news.day.az/world/1465073.html Джек Дорси покинул совет директоров Twitter
Джек Дорси покинул совет директоров Twitter
Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси в среду покинул совет директоров одноименной компании, о соответствующем решении было объявлено осенью прошлого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.
По его данным, изменения вступают в силу уже 25 мая.
Осенью 2021 года создатель соцсети, оставив должность генерального директора Twitter, заявил, что сохранит за собой членство в совете директоров как минимум до следующей встречи акционеров компании, которая проходит в среду. О дальнейших планах Дорси не сообщается.
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