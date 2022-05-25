Взрывы в Афганистане

Девять человек погибли, еще 15 получили ранения в результате трех взрывов в афганском городе Мазари-Шариф в провинции Балх, передает Day.Az со ссылкой на новостной телеканал Tolo News.

По данным телеканала, были подорваны пассажирские транспортные средства в двух районах города.

Помимо этого, еще один взрыв сегодня произошел в Кабуле. Согласно официальному заявлению службы безопасности города, бомба взорвалась у мечети. В результате мощного взрыва погибло несколько человек, еще десять пострадали.