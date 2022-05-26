Страны БРИКС создали механизм по сотрудничеству в космосе

Первая встреча Совместного комитета стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по космическому сотрудничеству прошла в среду в режиме видеоконференции. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь, этот орган будет координировать взаимодействие в сфере дистанционного зондирования Земли и в области обмена информацией. Он также предусматривает сотрудничество в таких сферах, как защита окружающей среды, ликвидация последствий природных бедствий, борьба с изменением климата и в других областях.

Представители профильных ведомств одобрили документы, регламентирующие работу нового комитета, а также процедуры обмена информацией и технические требования к ней.