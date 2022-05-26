В Северной Корее число случаев «лихорадки» превысило 3,17 млн

В Северной Корее за сутки зарегистрировано более 105 тыс. новых пациентов с высокой температурой, всего заболели более 3,17 млн человек. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно уведомлению Национального управления по чрезвычайным ситуациям, с 18:00 24 мая до 18:00 25 мая было зарегистрировано 105 500 новых случаев лихорадки (на 10 470 меньше, чем днем ​​ранее)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанный промежуток времени не зарегистрировано ни одного умершего от "лихорадки".

Исходя из информации в государственных СМИ в КНДР, можно предположить, что в стране бушует эпидемия коронавируса, однако точных данных о том, сколько пациентов с высокой температурой заражены именно COVID-19, нет.