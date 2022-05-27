В Великобритании женщина впала в кому после укуса комара

40-летняя британка работала в саду, когда почувствовала резкую боль в ноге. Безобидный укус комара привел к развитию серьезного заболевания, теперь ей грозит ампутация ног, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Укус комара не заживал длительное время, раны становились похожи на язвы, развился сепсис и гангрена. Мать двоих детей попала в больницу и впала в кому. Женщине поставили диагноз - гангренозная пиодермия, это заболевание считается редким и поражает одного человека из ста тысяч.

"В какой-то момент язвы были такие глубокие, что я даже могла видеть сухожилия своей ноги. Врачи сказали, что сепсис можно победить и тогда я смогу сделать пластическую операцию", - рассказала Джорджа Остин.

Женщина продолжает длительный курс лечения, но пока безрезультатно, медики считают, что ей может грозить ампутация ног.