Борис Джонсон взял на себя ответственность за "патигейт"

Публикация новых свидетельств "коронавирусных вечеринок" Бориса Джонсона вызвала очередные разбирательства в Палате общин: оппозиция призывает премьера и министров отправиться в отставку за грубое нарушение правил, установленных ими же для всех остальных британцев, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Глава кабинета взял на себя полную ответственность за произошедшее, но вновь отказался уходить в отставку.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Я хотел бы сегодня вновь принести извинения парламенту и всей стране за короткое собрание за обедом 19-го июня 2020 года в Зале правительства, во время которого я стоял за своим местом у правительственного стола и за что я уже получил штраф. Также я хотел бы заявить, что я беру на себя полную ответственность за всё, что происходило при моём участии".

Накануне британские СМИ опубликовали фотографии ноябрьской вечеринки: в разгар второй волны сотрудники кабинета министров - включая премьера - со стаканчиками в руках, без масок и без дистанцирования провожали на другую работу главу пресс-службы правительства.

Как отмечают журналисты, опубликовавшие снимки - в то же самое время большинство британцев не могли зачастую выходить из дома даже для того, чтобы навестить больных и умирающих родственников.

Полиция ранее объявила расследование закрытым, оштрафовав самого Джонсона, его супругу и ещё более 120 политиков, чиновников и служащих.