Жительница Австралии едва не ослепла из-за тату на глазах

В Австралии местная блогер Эмбер Люк сделала татуировку на глазных яблоках, после чего начала плакать голубыми слезами. Об этом сообщает издание Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девушка рассказала, что около пяти лет назад она решила изменить цвет глаз с помощью голубых чернил. Для этого она обратилась к тату-мастеру. "Процедура была мучительной. Мне пришлось вытерпеть четыре инъекции шприцем в каждое глазное яблоко", - сказала она.

После процедуры из-за ошибки мастера блогер начала плакать голубыми слезами и едва не ослепла. "Он залил очень много краски. Было ощущение, что мне втерли осколки стекла в глаза. Я потеряла зрение на три недели и рыдала голубыми слезами", - поделилась Люк.

В память о произошедшем она набила на ребрах татуировку с портретом женщины, плачущей голубыми слезами.