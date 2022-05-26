Жажда принесла женщине богатство

Страдавшая от жажды жительница американского штата Миссури приобрела лотерейный билет вместе с прохладительным напитком и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американка рассказала, что заехала в магазин, чтобы купить содовой воды. Ее внимание привлекла стойка с лотерейными билетами, размещенная возле кассы. Женщина решила заодно приобрести билет моментальной лотереи, и это принесло ей богатство.

Американка стерла защитный слой, но не смогла сразу определить, выиграла ли она что-нибудь. "У меня не было с собой очков. Поэтому я не смогла прочитать результат", - пояснила она.

Когда женщина надела очки, она увидела, что выиграла первый приз в 50 тысяч долларов. Она была в шоке. "Я даже не знала, правильно ли я прочитала результат!" - заявила победительница лотереи.