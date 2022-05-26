Корабль Starliner приземлился в штате Нью-Мексико

Космический корабль Starliner в среду приземлился в американском штате Нью-Мексико, завершив, таким образом, второй испытательный полет к Международной комической станции (МКС), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным американского космического агентства, корабль приземлился в 18.49 по североамериканскому восточному времени на полигоне Уайт Сэндс.

"Сегодняшнее возвращение с МКС знаменует собой завершение второго испытательного полета, который позволит получить данные, необходимые для будущей доставки астронавтов", - заявило НАСА в своем аккаунте в Twitter.

Starliner стартовал с Земли на МКС 19 мая, весь испытательный полет, как и планировалось, продлился меньше недели. Для создаваемого компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года корабля это второй беспилотный полет. Первый состоялся в 2019 году и был признан неудачным: корабль не смог выйти на орбиту, необходимую для стыковки с МКС, и вернулся на Землю. Ранее сообщалось, что в случае успешного испытания компания рассчитывает до конца года провести первый пилотируемый полет.