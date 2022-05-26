Ситуация с оспой обезьян похожа на начало эпидемии

Рост числа случаев оспы обезьян может сигнализировать о начале эпидемии, но есть некоторые поводы для оптимизма, считает директор Института глобального здравоохранения Женевского университета Антуан Флахо (Antoine Flahault), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы наблюдаем необычное явление, но все еще трудно сказать, приведет ли оно к эпидемии или его распространение будет более сдержанным. В последние дни число случаев удваивается каждые три-четыре дня, что может сигнализировать об экспоненциальном росте эпидемической волны", - приводит слова ученого портал Medical Xpress.

"Еще немного рано говорить об эпидемии, но начало эпидемии действительно будет напоминать то, что мы наблюдаем в настоящее время", - отметил Флахо.

По его мнению, с точки зрения здравоохранения эффективной мерой была бы трехнедельная изоляция для заболевших и карантин для тех, кто контактировал с ними, однако с социальной и экономической точек зрения здесь могут возникнуть сложности.

"На данный момент то, что мы знаем о вирусе оспы обезьян, не заставляет нас опасаться массового заражения населения в целом. Если вирус не эволюционировал значительно, как по своей трансмиссивности, так и по способам передачи, этот вирус, как известно, не очень хорошо передается", - сказал Флахо.

Тем не менее, по его словам, сценарий пандемии нельзя исключить полностью, хотя есть и менее пессимистичные сценарии: до сих пор не было зарегистрировано цепочек инфекций, в которых участвовало больше шести человек.

"Коэффициент распространения в Африке всегда был ниже единицы, т.е. без пандемического потенциала", - добавил ученый.

Тем не менее, он не исключил, что существуют условия для передачи вируса от человека к человеку благодаря повышенной адаптации патогена, а также мобильности и взаимодействию сообществ людей.

Флахо напомнил, что пандемия ВИЧ также началась с заражения определенных слоев общества, а затем распространилась на другие группы населения.

"Однако в настоящее время нет никаких доказательств того, что вирус оспы обезьян передается половым путем. Кажется, что он передается больше при тесном и длительном контакте с инфицированным человеком, у которого есть волдыри на коже", - отметил ученый.

По состоянию на 22 мая агентству здравоохранения ООН было официально сообщено о более чем 250 подтвержденных и подозреваемых случаях заболевания из 16 государств за пределами эндемичных стран Западной и Центральной Африки.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт.