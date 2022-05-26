Сторонники экс-премьера Хана подожгли станцию метро в Исламабаде

Правительство в ответ задействовало военных. Ранее политик заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора. Он считает, что новый кабмин поставлен из-за рубежа, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сторонники бывшего премьера и лидера местной оппозиции Имрана Хана устроили пожар в столице Пакистана Исламабаде у станции метро. А в портовом городе Карачи демонстранты сожгли полицейский автомобиль. Сам политик тоже принимает участие в акциях.

"Моё послание нации: каждый должен вырваться из тисков страха, чтобы обрести свободу", - написал Хан у себя в Twitter.

Как сообщает Washington Post, правительство страны в ответ на массовое шествие развернуло военные подразделения у государственных зданий, имели место задержания. Пакистанская полиция применила слезоточивый газ. По информации издания, по меньшей мере 12 демонстрантов и несколько сотрудников внутренних органов получили ранения. Лишившийся ранее поста Хан вместе со сторонниками требует назначить дату новых выборов в этом году, а не в 2023-м, как было запланировано.