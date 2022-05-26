Цены на газ в США побили 14-летний рекорд

Цены на газ в США поднялись до $9,399 за миллион британских термических единиц (MMBtu), что стало рекордным показателем с августа 2008 года. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Росту цен способствуют три ключевых фактора: незначительные темпы роста добычи, высокие объемы экспорта сжиженного природного газа, а также невысокий уровень наполненности хранилищ", - отметил специалист аналитического агентства Argus Media Дэвиа Гивенс.

CNBC указал, что сейчас хранилища газа заполнены на 17% ниже средних показателей за последние пять лет. Кроме того, сейчас начались проблемы с выработкой энергии на гидроэлектростанциях из-за засухи на западе США.

В начале мая РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов сообщало, что цена июньского фьючерса на природный газ в США выросла до $8,46 за MMBtu (британские тепловые единицы, БТЕ), превысив $300 за тысячу кубометров на фоне новостей об антироссийских санкциях.