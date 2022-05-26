Оспа обезьян: новые случаи

Объединённые Арабские Эмираты стали первой из стран Персидского залива, где выявлен случай заражения оспой обезьян. Тем временем заболевание всё шире распространяется в Европе. В среду оспа обезьян была выявлена у пациентов в Чехии и Словении, в Великобритании уже 78 заболевших, в Португалии - около 50, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Министр здравоохранения Франции Бриджит Бургиньон посетила Институт Луи Пастера, где обсудила ситуацию с учёными из отдела экстренных биологических исследований.

- Следует понимать, что это заболевание в большинстве случаев проходит в лёгкой форме, заразившиеся самоизолируются у себя дома, - отметила Бургиньон. - Говорю как министр не только здравоохранения, но и профилактики: рекомендуется самоизолироваться, чтобы не распространять болезнь, которая проходит за две-три недели.

Инкубационный период заболевания составляет от одной до трёх недель. Симптомы - повышенная температура, головная и мышечная боль, повышенная утомляемость, а также сыпь, которая может распространиться по всему телу. По мнению ряда учёных, прививка от обычной оспы может быть эффективной защитой и от оспы обезьян.