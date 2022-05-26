Авария на военном объекте в Иране

- есть погибшие и раненые

В регионе Парчин к юго-востоку от Тегерана произошла авария на одном из военных научно-исследовательских объектов Министерства обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ агентство IRNA, инженер Министерства обороны Эхсан Гадбейги погиб в результате аварии, еще один его коллега получил травмы.

Отметим, регион Парчин является одним из ключевых центров, связанных с развитием иранской ракетной программы. Официальные лица подробностей об аварии не предоставляли.