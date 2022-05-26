https://news.day.az/world/1465275.html Авария на военном объекте в Иране - есть погибшие и раненые
Авария на военном объекте в Иране - есть погибшие и раненые
В регионе Парчин к юго-востоку от Тегерана произошла авария на одном из военных научно-исследовательских объектов Министерства обороны.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство IRNA, инженер Министерства обороны Эхсан Гадбейги погиб в результате аварии, еще один его коллега получил травмы.
Отметим, регион Парчин является одним из ключевых центров, связанных с развитием иранской ракетной программы. Официальные лица подробностей об аварии не предоставляли.
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