Турция не намерена отказываться от закупки природного газа у РФ

Турция на данном этапе не намерена отказываться от поставок природного газа из России. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Энергетический вопрос будет обсуждаться между министрами энергетики [Турции и Израиля]. Мы сказали, что если Израиль достигнет объемов газа для экспорта в Европу, то Турция станет единственным экономическим маршрутом [чтобы это осуществить]. У нас, у Турции, нет проблем, и пока что нет решения не покупать газ у России с точки зрения энергетической безопасности", - приводит его слова газета Sabah.