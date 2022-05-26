В России поймали банду серийных грабителей

Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии дерзких вооруженных разбойных нападений на АЗС, магазин и автомобиль Почты России в Липецкой области. Ими оказались двое 35-летних мужчин: местный житель и житель Подмосковья. На их счету четыре разбоя и покушение на грабеж, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

10 мая подозреваемые напали на автомобиль Почты России, в салоне которого находились более 2 млн рублей. Они выстрелили несколько раз по кузову, а также использовали взрывчатые вещества для его остановки. Однако завладеть крупной суммой им не удалось, так как водитель машины продолжил движение.

В одну из ночей они ограбили две АЗС, угрожая сотрудникам предметами, похожими на гранаты. В общей сложности их добычей стали 34 тысячи рублей. Продавцам сетевого магазина они также угрожали применением оружия. Там им удалось открыто похитить более 400 тысяч рублей.

Установлено, что мужчины тщательно готовились к преступлениям. Заранее приобретали автомобили, полицейскую форму, обмундирование спецподразделений силовых структур, лица прятали под черными масками.

Во время обыска у одного их них нашли два травматических пистолета, два охотничьих карабина, внешне схожих с АКМ-74, и боеприпасы к ним, полицейскую одежду и иные предметы.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Суд отправил их в следственный изолятор.