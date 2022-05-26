Подлодка США столкнулась с горой

Атомная подлодка (АПЛ) ВМС США Connecticut типа Seawolf столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море в октябре прошлого года из-за недостаточной подготовки экипажа, а не отказавшего носового гидроакусического комплекса, сообщает The Drive со ссылкой на отчет о происшествии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подлодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом 2 октября 2021 года, получив значительные повреждения. Пострадали 11 членов экипажа. ВМС США заявляли, что результаты расследования переданы командующему Седьмым флотом США, который "определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности".

The Drive отмечает, что у подлодки Connecticut некорректно работал носовой гидроакустический комплекс. Аналогичный задний комплекс был исправен, но, по словам моряков, его работа ухудшалась на скорости выше 16 узлов. Согласно отчету, имелись расхождения между данными зондирования морского дна, полученными подлодкой, и информацией из навигационных карт. Для уточнения сведений экипаж субмарины хотел использовать датчики в активном режиме, но это могло привести к обнаружению подлодки.

Исходя из отчета, некорректная работа носового гидроакустического комплекса не могла повлиять на столкновение подлодки с подводной горой. Причиной инцидента могли стать недостаточная подготовка экипажа и отсутствие слаженности в работе команды, пишет The Drive.