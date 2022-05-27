Агрессивная компания избила жителя Москвы

Московская полиция возбудила уголовное дело о грабеже, фигурантами которого стали москвички 25 и 29 лет и их 29-летний приятель, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По версии следствия, в одном из дворов на Лесной улице в Тверском районе 45-летний мужчина сделал шумной компании замечание. В ответ на это две девушки и молодой человек повалили потерпевшего на землю и начали избивать его руками и ногами. Во время потасовки, которая попала на камеру видеонаблюдения, они похитили у него травматический пистолет стоимостью 25 тысяч рублей, после чего скрылись.

С различными травмами мужчина обратился в больницу.

Оперативники установили личности грабителей и задержали их, у них изъято похищенное оружие. Фигурантов отправили в следственный изолятор, сообщили в "МВД Медиа".