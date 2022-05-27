Самый старый мужчина в мире отпраздновал 113-летие

Самый старый мужчина в мире отмечает 113-й день рождения, пишет LADBible. Рекордсмена зовут Хуан Висенте Перес, он живет в Венесуэле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В мае мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, став официально самым старым мужчиной в мире. Хуан родился 27 мая 1909 года, 60 лет провел в браке со своей женой Эдиофиной, которая скончалась в 1997 году. Кроме того, у мужчины 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

"У моего отца очень хорошее здоровье. Он не страдает никакими заболеваниями, требующими лечения", - рассказала Нелида, дочь Хуана.

По словам Переса, он с самого детства работал с отцом и братьями на кофейных плантациях и собирал сахарный тростник. Именно в труде, считает венесуэлец, кроется секрет долголетия.

"Усердно работайте, отдыхайте по праздникам, ложитесь спать пораньше, любите Бога и всегда носите его в своем сердце", - добавил пенсионер.

Свободное время Хуан проводит со своей семьей и подает хороший пример молодому поколению.