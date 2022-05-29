Британия может остаться без бассейнов

Бассейны в Великобритании могут закрыться из-за долгов и энергокризиса, пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным одного из крупнейших операторов отрасли Swim England, около половины из 4 тыс. бассейнов в Британии закроется к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.

К списку проблем добавился рост цен на электроэнергию.

"По мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100-150% со времен 2019 года, число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет", - сказала руководитель компании Swim England Джейн Никерсон.