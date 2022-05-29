https://news.day.az/world/1465849.html Американская полиция задержала аллигатора, зашедшего в подземную парковку - ФОТО
Американская полиция задержала аллигатора, зашедшего в подземную парковку - ФОТО
Полиция штата Южная Каролина в сотрудничестве с управлением по контролю за животными и сотрудниками других ведомств, переместили аллигатора, обнаруженного притаившимся в подземной парковке, сообщает агентство United Press International, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Полицейское управление города Чарльстон сообщило, что полицейские и сотрудники по контролю за животными совместно с портовым патрулем связали и переместили аллигатора на природу.
На фотографиях и видео с места происшествия видно, как пять спасателей борются с большой рептилией.
По словам полиции, животное было благополучно доставлено в дикую природу.
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