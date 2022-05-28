В Австралии родилась девочка, которая постоянно улыбается

Улыбка не сходит с лица ребенка с самого рождения, у малышки выявлена довольно редкая генетическая патология - двусторонняя макростомия, из-за чрезмерно широкой ротовой щели ребенок испытывает проблемы с приемом пищи, у нее поражены обе стороны рта и лицо, сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Патология была выявлена сразу после рождения, в точности диагноза сомневаться не пришлось - в мире зарегистрировано не больше десятка подобных случаев и все они подробно описаны. Болезнь стала шоком для молодых родителей девочки.

"Мы с мужем даже не подозревали о том, что существует такая болезнь, я думала, что состояние нашей малышки вызвано тем, что я была недостаточно внимательна во время беременности. Но оказалось, что от нас здесь ничего не зависело", - рассказала мама девочки Кристина Верчер.

Из-за деформации ротовой полости, девочка испытывает серьезные трудности с приемом пищи, чтобы дать ребенку шанс на нормальную жизнь, потребуется хирургическое вмешательство.