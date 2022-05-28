Тяжелый контейнер расплющил крышу автомобиля

Водитель и пассажир легкового автомобиля уцелели и практически не пострадали, когда контейнер обрушился на крышу транспортного средства.

Владелец автомобиля, "подрезавший" контейнеровоз, сильно рисковал, когда решил заехать на АЗС.

Камера наблюдения, установленная на участке оживлённой магистрали, 24 мая запечатлела, как гружёное транспортное средство, уходя от столконовения с легковушкой, лишилось контейнера, который расплющил крышу автомобиля.

По сообщениям СМИ, водитель и пассажир белого легкового автомобиля не пострадали.

Источник: Rai77