Разъяренный бык напал на ликующую толпу в США

Один из посетителей состязания с быками, организованного в городе Реддинг (штат Калифорния, США), запечатлел драматичный момент, когда разъярённый парнокопытный зверь отправился на трибуну, чтобы напасть на орущую толпу.

Грозный копытный участник зрелищного мероприятия не смог простить подобного отношения к своей персоне и отправил на землю наглого наездника, а затем с лёгкостью преодолел ограждение и попытался нанести копытами увечья собравшимся болельщикам.

Сотрудникам спортивной площадки совместно со зрителями удалось угомонить грозного зверя. В результате происшествия несколько человек, включая наездника получили синяки и ссадины.

Источник: Rai77