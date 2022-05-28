https://news.day.az/world/1465916.html Разъяренный бык напал на ликующую толпу в США - ВИДЕО
Разъяренный бык напал на ликующую толпу в США - ВИДЕО
Один из посетителей состязания с быками, организованного в городе Реддинг (штат Калифорния, США), запечатлел драматичный момент, когда разъярённый парнокопытный зверь отправился на трибуну, чтобы напасть на орущую толпу.
Грозный копытный участник зрелищного мероприятия не смог простить подобного отношения к своей персоне и отправил на землю наглого наездника, а затем с лёгкостью преодолел ограждение и попытался нанести копытами увечья собравшимся болельщикам.
Сотрудникам спортивной площадки совместно со зрителями удалось угомонить грозного зверя. В результате происшествия несколько человек, включая наездника получили синяки и ссадины.
Источник: Rai77
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре