Как проходит подготовка полицейских в Индии
Depozit faizini öncədən al!

Один из очевидцев занятий запечатлел, как новобранцы полицейской академии Telangana State Special Police (полиция штата Телангана, Индия), еле сдерживая смех, маршировали по плацу.

Сержант, задавая темп ходьбы палкой, проследил за строевой подготовкой каждого из новоиспечённых стражей порядка.

В какой-то момент инструктор принял позу "упор лёжа", чтобы лучше рассмотреть марширующие ноги, чем рассмешил очевидцев забавного тренинга.

Источник: Rai77
 