В Мексике выявили первый случай инфицирования оспой обезьян

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль сообщил в субботу о нахождении на территории страны по меньшей мере одного человека, который заразился оспой обезьян.

"Сегодня мы подтверждаем первый завезенный случай заражения обезьяньей оспой в Мексике. Это 50-летний мужчина, постоянно проживающий в Нью-Йорке, который, вероятно, заразился в Нидерландах. Он в настоящий момент находится в Мехико. К счастью, его состояние стабильное, он находится на профилактической изоляции", - написал в Twitter представитель ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.