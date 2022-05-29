Иран планирует экспортировать 4 млн доз вакцины от Covid-19

4 млн доз иранских вакцин от коронавируса подготовлены для экспорта в другие страны, заявил министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи, отметив, что Исламская Республика в настоящее время является экспортером вакцины в Венесуэлу, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Посещая 23-ую выставку медицинского оборудования в Тегеране, министр отметил, что доступ к международным рынкам является приоритетом министерства здравоохранения.

Указав на недавнее заседание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Эйноллахи заявил: "На этой встрече все признались в том, что Иран считается самой сильной страной региона, несмотря на жесткие санкции".

Он также отметил, что Иран, безусловно, станет одним из экспортеров медицинского оборудования в следующие годы.