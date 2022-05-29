Лобовое столкновение автобуса и грузовика произошло в субботу в штате Синалоа на северо-западе Мексики. В автокатастрофе погибли водители обоих транспортных средств, еще 44 человека получили травмы, сообщил телеканал Televisa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ДТП произошло при попытке водителя автобуса обогнать другую машину по встречной полосе. Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницы. Состояние по меньшей мере 10 из них оценивается как тяжелое.

Сотрудники прокуратуры региона приступили к выяснению обстоятельств трагедии.