Билл Гейтс предупредил мир о новой пандемии

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс полагает, что человечество может ждать новая пандемия в ближайшие 20 лет с вероятностью 50%. Такое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете El Diario, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Она] может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса, - считает он. - И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину". "Но это может быть и что-то другое, - добавил американский предприниматель. - Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно".

"Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы, - считает Гейтс. - Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы". "Вот почему я подсчитал, что существует 50%-ная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата", - добавил он.

Для борьбы с пандемиями предприниматель предлагает создание "глобальной группы реагирования и мобилизации при эпидемиях", которую сравнивает с пожарными. "То, что я предлагаю, потребовало бы увеличения бюджета Всемирной организации здравоохранения на 25%, и с этим у нас была бы команда из примерно 3 тыс. человек с разными профилями", - добавил он.