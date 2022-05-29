В России сгорел детский сад

Пожарные потушили загоревшийся детский сад в населенном пункте Харюзовка Иланского района Красноярского края. Об этом сообщает управление МЧС России по Красноярскому краю, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На опубликованных кадрах слышно, как местная жительница жалуется, что пожар нечем тушить, потому что в деревне нет воды.

Сообщение о возгорании поступило в 14:50 по местному времени. На момент прибытия пожарных людей в здании не было.

29 мая в 1:45 по местному времени пожар на площади 520 кв.м. удалось ликвидировать.

Огонь полностью уничтожил здание. По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.

Пожар тушили в общей сложности 26 человек и 8 единиц техники.