Страны ЕС вслед за Венгрией соглашаются оплачивать российский газ в рублях

Европейские страны вслед за Венгрией уступают требованию российского руководства проводить оплату за газ в рублях. Такая оценка содержится в статье, опубликованной в субботу агентством Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы отмечают, что Евросоюз, вероятно, "близится к тому, чтобы достичь предела" своих возможностей относительно введения ограничительных мер против России. Как отмечается в статье, члены сообщества оказались не в состоянии нанести серьезный удар по "прибыльной энергетической отрасли".

"Внимание было сфокусировано на отказе Венгрии поддержать санкции, но и другие страны уступают требованию [президента РФ Владимира] Путина оплачивать газ в рублях", - констатируют авторы. "Компании повсеместно покупают российский газ с рублевых счетов на фоне неоднозначных предупреждений со стороны Еврокомиссии", - указывается в материале.

"Нелицеприятная картина демонстрирует то, насколько ограничен ЕС в том, чтобы подкрепить жесткую риторику действиями, для чего необходимо единодушие всех 27 стран-членов", - подчеркивают авторы статьи. Кроме того, по их мнению, наметился раскол между западными и восточными странами - членами ЕС. Он проявляется в вопросах поставок военной помощи Украине, перспектив ведения переговоров с российским руководством, а также того, какие условия должен принять Киев в случае заключения мирного договора.