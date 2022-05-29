Число случаев «лихорадки» в Северной Корее приблизилось к 3,5 млн

За время эпидемии "лихорадки", которую зарубежные эксперты считают коронавирусной инфекцией, в Северной Корее зафиксировано всего 3 448 880 случаев заболевания, скончались 69 человек. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно уведомлению Национального управления по чрезвычайным ситуациям, с 18:00 27 мая до 18:00 28 мая в стране было зарегистрировано 89 500 новых случаев (рост на 980 по сравнению с предыдущим днем)", - говорится в сообщении.

В течение минувшего дня выздоровели 106 390 человек, - это на 12 230 меньше, чем за пятницу, 27 мая.

В настоящее время в КНДР реализуются проекты по срочному завершению клинической экспертизы "около десятка терапевтических препаратов противовирусного действия, разработанных на основе углубленного анализа источников различных заболеваний".