https://news.day.az/world/1466130.html Непал потерял связь с пассажирским самолетом
Непал потерял связь с пассажирским самолетом
Авиационные службы Непала потеряли связь с самолетом авиакомпании Tara Air, на котором находятся 22 человека. Об этом сообщает агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Известно, что на борту находятся 19 пассажиров и три члена экипажа. Среди пассажиров - граждане Непала, Индии и два гражданина Германии. Самолет вылетел из аэропорта города Покхара, после чего спустя несколько минут он пропал с радаров.
Сейчас идет поиск воздушного судна. На поиски отправили два частных вертолета и вертолет Ми-17 ВС Непала, отметил представитель оборонного ведомства Нараян Силвал.
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