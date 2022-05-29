Непал потерял связь с пассажирским самолетом

Авиационные службы Непала потеряли связь с самолетом авиакомпании Tara Air, на котором находятся 22 человека. Об этом сообщает агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что на борту находятся 19 пассажиров и три члена экипажа. Среди пассажиров - граждане Непала, Индии и два гражданина Германии. Самолет вылетел из аэропорта города Покхара, после чего спустя несколько минут он пропал с радаров.

Сейчас идет поиск воздушного судна. На поиски отправили два частных вертолета и вертолет Ми-17 ВС Непала, отметил представитель оборонного ведомства Нараян Силвал.