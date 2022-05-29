В России ужесточили обвинение Михаилу Хачатуряну за распространение порнографии

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточнил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах, СК ужесточил ему обвинение и добавил в него распространение порнографического материала.

"В окончательной редакции предъявлено обвинение защитникам Михаила Хачатуряна в рамках уголовного дела о сексуальном насилии над дочерьми и побоях. В ходе расследования также был установлен еще один факт распространения обвиняемым порнографического материала, о чем были официально уведомлены его адвокаты", - рассказал собеседник агентства. После подписания протокола об ознакомлении с делом в отношении Михаила Хачатуряна оно будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Если прокурор посчитает, что нарушений при расследовании не было допущено, уголовного дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд.

По словам собеседника агентства, адвокаты сестер Хачатурян с материалами дела уже ознакомились. После утверждения обвинительного заключения дело направят для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы.

В свою очередь защита Хачатуряна подтвердила ТАСС окончание расследования уголовного дела в его отношении. При этом адвокат Ольга Халикова заявила ТАСС, что в деле доказательств вины ее подзащитного нет, защита не согласна с выводами следствия. "Биологических следов, подтверждающих сексуальное насилие над девочками, не было и быть не может", - рассказала она.

По ее словам, следствием было установлено, что сестры пользовались телефоном отца и могли сами отправить порнографический ролик, также не были проведены судебные медицинские экспертизы о наличии у них "повреждений в области гениталий от предполагаемого насилия, в котором они обвиняют своего отца". "При осмотре мобильного телефона одной из подруг сестер Хачатурян [было установлено, что] якобы с мобильного телефона умершего был отправлен ролик порнографического характера, где изображены мужчина и женщина. Исходя из нормативно правовых актов, обязанность следствия была в доказывании, что именно Михаил отправлял данный ролик, но этого сделано не было", - резюмировала собеседница агентства.